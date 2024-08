Alessandro e i 22mila metri di bracciate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) A nuoto per 22 chilointorno all’Argentario. Impresa firmata dal super nuotatore di Lazzate,Vago, che ha portato a termine la VII edizione dell’evento “Da Porto a Porto”, gara di nuoto in mare, al promotorio dell’Argentario, in Toscana. Partenza da Porto Ercole, arrivo a Porto San Giorgio: si tratta di una sfida tra le più affascinanti nel circuito delle gare in acque libere.Vago, 40 anni, ne ha già completate parecchie da quando, nel 2012, ha iniziato a praticare questo sport, arrivando ad allenarsi 3 volte alla settimana nella piscina Alte Groane di Lentate con il gruppo sportivo Como Nuoto. Dopo le traversate dei laghi (Como, Garda, Orta), ha iniziato le sfide in mare portando a termine, tra le altre, il giro tra le due sponde di Itaca (primo italiano a completarlo), lo Stretto di Messina e le Bocche di Bonifacio.