Zan Jevsenak Magica l’Arena

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dalla Slovenia per stupire. Zenè approdato in nerazzurro e ha scelto la maglia numero 74. Una scelta curiosa che ha spiegato proprio nel corso della sua presentazione alla città: "Ho scelto questo numero perché il 6 era già occupato, mentre il 74 mi ha portato molta fortuna quando ho giocato la Youth League col Benfica e poi mi sono giocato la Coppa Intercontinentale Under 20". Le difficoltà della lingua italiana impongono un interprete, ma il giocatore sta studiando e ha due ‘maestri’ d’eccezione: "Quando sono arrivato a Pisa è stato Esteves ad aiutarmi molto con la lingua, dato il nostro comune passato - ammette- Portoghese e italiano hanno dei punti in comune. Un altro grande maestro è mister Inzaghi".