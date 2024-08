WWE | Si sta monitorando la situazione di Ricky Starks il suo profilo interessa la Compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 agosto 2024) Come vi abbiamo riportato, la WWE pare sia moltota ai Lucha Bros (Rey Fenix e Pentagon Jr.) la cui permanenza in AEW è ad oggi incerta. I messicani non sono le sole star della federazione di Tony Khan sui cui Stamford ha messo gli occhi; oltre a loro c’è anchela cui posizione in seno alla AEW pare incerta. Interesse perSecondo quanto evidenziato da Mike Johnson di PW Insider, la WWE stacon attenzione larelativa a. Il suo futuro in AEW pare alquanto incerto e la WWE potrebbe fargli una offerta alla scadenza del suo contratto.non appare nei tv show AEW da ormai diverso tempo e, in particolare, dall’episodio di Collision dello scorso 30 marzo dove è sembrato riportare un infortunio.