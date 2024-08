Vannacci smentisce Rep | Nuovo partito? Bugie non mollo Salvini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) La sinistra continua a blaterare. Ma il mio posto ora è nella Lega». Così, tagliente come un coltello appena affilato, il generale Robertopone fine alle polemiche sulle sue presunte voglia di lasciare il Carroccio. E formare un proprio.Generale, come commenta queste voci di una sua presunta frattura cone della creazione di un suo? «Che una certa stampa non ha altro da fare e, così come il 17 agosto di un anno fa cercò di infangare la reputazione di un alto ufficiale pubblicando un articolo altamente denigratorio nei miei confronti, oggi tenta di mettere zizzania fra me, la Lega e il ministro. Ma io ringrazio Pucciarelli di Repubblica che, evidentemente, non ha imparato la lezione e, come il Bertoncelli dell'avvelenata di Guccini, continua a impiegare il suo tempo amenamente».