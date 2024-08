Un cardiochirurgo dal cuore grande ’Stefano’ Luisi occhi colmi di bontà | Per noi è un arricchimento morale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) PIETRASANTA Ha ilVincenzo “Stefano“. E di cuori se ne intende: è un cardiochirugo che ha svolto la professione con rigore e passione, lui che dal 2013 è presidente della PCRF-Italia, associazione con ufficio legale a Viareggio e sede operativa a Pietrasanta, dove il medico, conosciuto universalmente come Stefano, vive. La PCRF-Italia è nata dalla relazione tra medici toscani impegnati come volontari in Palestina, personale sanitario palestinese e lo stesso Palestine Children’s Relief Fund, organizzazione non governativa fondata nel ’91.