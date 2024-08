Torre dei Moro spunta una gru sul grattacielo divorato dall’incendio | Ora comincia la nostra rinascita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Milano – Da una manciata di giorni èta un’autogru ai piedi delladeidi via Antonini 32 al quartiere Vigentino, ildi 18 piani che nell’estate di 3 anni fa, era il 29 agosto del 2021, fu devastato da un incendio. Distrutti 26 appartamenti, evacuati tutti gli abitanti, un’ottantina di famiglie (per fortuna non ci furono vittime) che nel frattempo hanno dovuto trasferirsi altrove ma che non hanno mai perso la speranza di tornare un giorno a casa. Adesso, la gru è il segno dellasempre più vicina. “Sono in corso le opere di bonifica – fa sapere Mirko Berti, referente del Comitato Antonini 32 – e sono partite le opere-preludio ai lavori veri e propri che cominceranno a fine settembre e che celebreremo con un evento inaugurale”.