Shock al villaggio olimpico | arrestato giocatore di hockey australiano tentava di comprare droga

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo le polemiche furiose per il caso di Imane Khelif e per l’inquinamento della Senna, sulle Olimpiadi francesi piove un’altra clamorosa grana: undisu prato della squadra australiana è statoper aver cercato di acquistare cocaina. Si tratterebbe di Tom Craig,martedì dopo l’intervento della polizia francese nel quartiere di Pigalle. Secondo France Info l’atleta sarebbe stato trovato in possesso di un grammo di cocaina.Tom Craig, atleta medagliato diLa Nazionale australiana disu prato era già finita sotto i riflettori, ma per tutt’altra vicenda. IlMatt Dawson, pur di giocare quella che probabilmente sarebbe stata la sua ultima Olimpiade, acconsentì ad amputarsi una parte del dito dopo un grave incidente.