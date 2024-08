Parigi 2024 atleta belga | Virus contratto non è Escherichia coli

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – “Non è l’”. La triClaire Michel, finita alla ribalta delle cronache, come alcuni sportivi di altri team, per averun’infezione dopo aver nuotato nella Senna alle Olimpiadi di, chiarisce così in un post pubblicato sul suo profilo Instagram cosa è successo. “Ultimamente – scrive – sui media ci sono state molte informazioni contrastanti, quindi volevo chiarire alcune cose”. “Gli esami del sangue hanno mostrato che houn– ha precisa Michel – non l’”, il batterio ipotizzato da più parti come possibile causa del malessere, a cui è seguita la decisione del Belgio di ritirare la squadra dalla staffetta del triathlon. Il malessere le ha portato “3 giorni di vomito e diarrea”, dopo i quali l’ha “finito per aver bisogno di cure mediche più significative”.