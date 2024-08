Ostia nel degrado marciapiedi di via Mar Rosso tra bottiglie di birra abbandonate e spazzatura

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 agosto 2024)nel: residenti del quartiere Stella Polare esausti della mancanza di decoro su via Marsuidi Stella Polare a– (Valentina Gigli) – ilcorrieredellacitta.comDopo la situazione raccapricciante alla Stazione Termini di Roma, altre segnalazioni ci arrivano questa volta da. In questa vicenda ci spmo nel cuore di Stella Polare, dove i residenti della zona denunciano episodi di gravissimolungo idi via Mar. Una situazione che sta portando all’esasperazione i residenti, esausti di portare a passeggiare il proprio cane o camminare in mezzo a delle discariche abusive a cielo aperto.