Omar Bassi morto a 23 anni in vacanza I genitori disperati | Picchiato dai buttafuori in discoteca Diteci cos’è successo a nostro figlio

Bollate (Milano), 8 agosto 2024 – "Vogliamo capire, e se quei pugni che ha preso insono stati la causa della sua morte". È una famiglia disperata quella di, 23, che si è spento lunedì 5 agosto agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, mentre era in. Padre e madre hanno sporto denuncia alla procura di Busto Arsizio. Sì, perchéviveva a Bollate coi, ma quella maledetta sera del 20 luglio si trovava in unadi Origgio, nel Varesotto, per festeggiare il compleanno di un cugino, dove sarebbe rimasto coinvolto – così denuncia la famiglia – in una rissa fra alcune persone presenti e la sicurezza. Nel parapiglia il ragazzo avrebbero ricevuto uno o più pugni.