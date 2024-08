Nocera Inferiore | 61enne a processo per usura e tentata estorsione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 8 agosto 2024)immediato Un uomo di 61 anni diandrà adesso aimmediato per, dopo essere stato arrestato alcuni mesi fa. Secondo le indagini, come riportato da SalernoToday, l’imputato avrebbe concesso prestiti di denaro con un tasso di interesse mensile del 15%, dedotto direttamente dalle somme consegnate a un commerciante in difficoltà economiche. Indagini Le indagini hanno rivelato che, quando la vittima non riusciva a rispettare le scadenze pattuite, l’uomo pretendeva il trasferimento di un bene immobile a un valore molto superiore a quello di mercato. L’indagine, avviata dopo la denuncia della vittima e supportata da intercettazioni telefoniche, ha permesso di raccogliere prove sufficienti per giustificare un’accusa grave nei confronti dell’uomo. Segui ZON.IT su Google News.