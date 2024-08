La stella del Tottenham ha appena messo un ENORME ostacolo al trasferimento di Dominic Solanke | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 8 agosto 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Dopo aver mancato di poco un posto in Champions League la scorsa stagione, l’obiettivo delsul mercato estivo è quello di mettere insieme una squadra in grado di entrare tra le prime quattro nella seconda stagione di Ange Postecoglou. Finora gli Spurs si sono concentrati sull’accaparramento di giovani talenti nell’attuale sessione di calciomercato, ingaggiando tre diciottenni: Archie Gray, Lucas Bergvalla e Yang Min-hyeok, mentre Joe Rodon è stato ceduto e una serie di giocatori, tra cui Eric Dier, Ryan Sessegnon e Ivan Perisici, hanno lasciato il club alla scadenza dei loro contratti. A differenza dell’estate scorsa, quando Harry Kane è andato al Bayern Monaco, il club non ha visto partire nessun giocatore chiave della prima squadra, anche se ciò non è dovuto a una mancanza di offerte.