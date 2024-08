Il mio corpo cambia ma sono felice Giulia Salemi sulla gravidanza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo aver annunciato laespone i suoi pensieri su questi primi mesi, mentre la pancia cresce e i normali mutamenti della sorprendono. L’influencer italo persiana ha scritto nelle sue storie Instagram di qualche giorno fa, ora non più visibili, un pensiero proprio sui grandimenti fisici che sta affrontando. “Il miostando velocemente, non pensavo che fosse così immediato il processo ma sto davvero bene, mi sento a mio agio e. Molto più del passato, in realtà”. News "Inizia un nuovo capitolo"e Pierpaolo Pretelli in attesa del primo figlio La coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio.