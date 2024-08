Emilio Fede ricoverato in Rsa | parla l’autore del video che ha scatenato le polemiche

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)è stato ripreso da un barista mentre si trovain una Rsa.che è circolato in rete suscitando parecchiedelche ha ripresoche si trovain una Rsa hato su TikTok spiegando che non era in servizio e che l’ex direttore del Tg4 era d’accordo quando ha realizzato il. Ilche è girato in rete ha suscitato infatti non poche. Si tratta delle prime immagini didopo parecchio tempo. Anche la famiglia dinon avrebbe gradito la diffusione di questosui social, come ha fatto sapere il giornalista e allievo di, Kevin Dellino. Intanto pare che la struttura abbia già preso dei provvedimenti controdel. Nel frattempo l’uomo ha spiegato su TikTok: «Non sono un operatore socio sanitario, ma sono un responsabile sala (cameriere-barista)».