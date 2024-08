Dispersione idrica Bergamo al 33esimo posto della classifica italiana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024). Apiù di un litro su quattro dell’acqua immessa nella retesi disperde prima di arrivare al rubinetto. Il dato arriva dalla Cgia di Mestre, che ha analizzato i dati sull’efficienzarete in Italia, con i suoi 40 miliardi di metri cubi all’anno il Paese più “idroesigente” d’Europa. L’analisi si è concentrata sull’acqua destinata agli usi civili, spesso costretta a percorrere impianti che in molte parti dello Stivale sono datati e in cattivo stato di salute. Quanto emerso è un risultato complessivo tutt’altro che esaltante per il territorio italiano, con un 43% di percentuale di: nel 2022, anno di rilevazione delle statistiche, giornalmente si sono contati 157 litri di perdite d’acqua per abitante.