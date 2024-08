CRC – Osimhen verso la permanenza a Napoli | una stagione con Conte potrebbe rilanciarlo ulteriormente

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero via dalrestare per un’altra. NOTIZIE MERCATO. Il futuro di Victoralessere meno incerto di quanto si pensasse. Nonostante le speculazioni sul suo trasferimento, l’attaccante nigerianorestare sotto la guida di Antonioper un’altra, per poi valutare eventuali offerte nel 2025. L’idea di unanon è da escludere Negli ultimi mesi, il nome diè stato accostato a diversi club di prestigio. Il Paris Saint-Germain, dopo aver visto respinta un’offerta di circa ottanta milioni di euro, sembra aver fatto un passo indietro, mentre l’Arsenal continua a monitorare la situazione senza avanzare proposte ufficiali. Le destinazioni nel campionato arabo, invece, non sembrano attirare particolarmente il centravanti azzurro.