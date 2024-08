Boxe | Dusmatov e Chang in trionfo a Parigi 2024 per Bennama sfuma il trionfo in patria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si è conclusa un’ulteriore giornata di finali, la terza, alle Olimpiadi diper quel che riguarda la. Il pugilato mondiale vede altri due podi completarsi, quelli dei 51 kg maschili e dei 54 kg femminili, al Roland Garros, al centro del Court Philippe Chatrier. Per la Francia, ora è certo, non verranno ori dal ring. Nell’altra finale che avrebbe potuto regalarglielo, quella dei 51 kg, è netto il successo dell’uzbeko Hasanboycontro Billal, che deve cedere per verdetto unanime dei giudici. Una vittoria, questa, che nemmeno lascia adito a discussioni, essendo chiara ed evidente. Quanto ai 54 kg femminili, arriva il primo oro della storia del pugilato femminile cinese. Lo conquista Yuan, che per verdetto unanime non ha problemi a disporre della turca Hatice Akbas per il metallo più pregiato. In scena anche gli ultimi due blocchi di semifinali.