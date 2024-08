Aveva la ketamina | denunciato 33enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Trovato con la, un potente anestetico con affetti allucinogeni:jesino. A fermarlo in strada, lungo via Tessitori nel quartiere San Giuseppe, i carabinieri del Nor Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi. Durante la serata di martedì i militari hanno notato ilall’interno dell’adiacente area verde nell’atto di riporre, con un gesto repentino, qualcosa nella tasca dei pantaloni indossati. Scattata subito la perquisizione personale messa da parte dei carabinieri, questi hanno trovato un involucro in carta contenente, del peso di 0,24 grammi.