Arteta dà notizie sugli infortuni di Timber e Calafiori

(Di giovedì 8 agosto 2024) 2024-08-08 00:46:59 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I difensori dell’Arsenal Jurriene Riccardosono stati esclusi dalla vittoria precampionato dei Gunners contro il Bayer Leverkusen per precauzione, ha dichiarato il manager Mikel. Il nazionale olandeseha trascorso quasi tutta la stagione 2023-24 fuori dal campo a causa di uno al ginocchio, mentreè arrivato il 29 luglio dal Bologna per una cifra che potrebbe salire a 42 milioni di sterline. “Jurrien ha avuto un leggero fastidio al piede negli ultimi giorni”, ha dettodopo la vittoria per 4-1 sui campioni tedeschi in carica all’Emirates Stadium. “Dopo tutto il tempo che è stato fuori, non volevamo correre rischi con lui. “Per quanto riguarda Riccardo, gli è successo così tanto in una settimana.