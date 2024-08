Arcipreti promuove la Samb | E’ costruita per vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) "In serie D ci sono due gironi che nulla hanno a che vedere con questa categoria e che sono delle vere e proprie C2 di antica memoria". Testi e musica dell’ex diesse dellaAlvarooggi all’ Atletico BMG nel campionato di Eccellenza Umbria. "Si tratta -spiega di quello E con Siena, Livorno e Foligno e quello dellacon tante nobili decadute. In entrambi i raggruppamenti ci sono tre, quattro squadre costruite peril campionato con nomi altisonanti ed organici forti. La Serie D è un campionato blasfemo con una sola promozione. La Lnd deve dare la possibilità a chi vince i play off di andare in Serie C. Non è giusto che in gironi del genere solo la prima possa essere promossa". Aricpreti, poi, guarda in casa rossoblù. "La-dice- ha un solo obiettivo e lo conosciamo tutti.