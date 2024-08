Un eccezionale intervento di chirurgia mini invasiva | valvola cardiaca impiantata dall’inguine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Massa Carrara, 7 agosto 2024 – All’ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio a Massa unsenza precedenti: con una "puntura" nella gamba è stataunasu una paziente fragile già in cura a Pisa. La donna altrimenti non avrebbe potuto sostenere una normale operazione chirurgica. Si tratta di undi, una procedura sperimentale, prima in Toscana per accesso femorale venoso e prima al mondo per guida ecocardiografica intra, che si è sviluppata nell'ambito dello studio internazionale Target che coinvolge, oltre all’Italia, Spagna, Germania e Canada. “Si tratta - sono le parole del dottor Sergio Berti - di una procedura straordinaria".