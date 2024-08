Tarquinia si avvicina il debutto della degustazione DiWine

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024- Quest’anno farà il suo, evento organizzato dalla ProLoco che si svolgerà a, nella splendida cornice del Chiostro San Marco, parallelamente alla 18esima edizione del DiVino Etrusco. All’interno del programmamanifestazione troveranno spazio showcooking, cooking class, degustazioni di vini, distillati e serate con ospiti “stellati”. In totale una decina gli appuntamenti in calendario dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto. Al centro, ovviamente, la promozione dei prodotti agroalimentari e l’enogastromo tarquiniese eTuscia. “Su mandato del Comune – spiega Luigi Serafini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale – lo scorso giugno la ProLoco ha partecipato al bando Arsial con il progetto Degustazioni, approvato e condiviso dalla nostra amministrazione.