Salvini | scudo per i governatori Ma FdI frena

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Giovanni Toti, ex presidente della Liguria, sbarca a Roma per incontrare Matteoe parlare della successione (lui fa il tifo per Rixi, ma si vedrà) e il leader del Carroccio lo accoglie con un’idea: uno "" giudiziario per l’ultima fase del mandato dei presidenti di Regione. Una proposta che, sul momento, riaccende un dibattito politico sopito dalla calura estiva, ma che trova immediato sostegno di una parte della maggioranza (Forza Italia, ma anche il governatore friulano, Massimiliano Fedriga, si dice entusiasta) e il sopracciglio alzato – invece – di Fratelli d’Italia.