Reazione a Catena le ‘Senza Ghiaccio’ travolte dalle critiche | Non indovinano neanche una parola semplice

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Piovonosulle(Giulia, Elena, Serena), il terzetto protagonista, ormai da diverse puntate, di, il programma condotto da Pino Insegno su Rai 1. Gli sfidanti nella puntata del 5 agosto sono i ‘Trabocchi’ (Francesco, Francesca e Anna). Al primo turno, le campionesse in carica passano in vantaggio, raddoppiando la cifra degli altri concorrenti. Ma a prendersi la scena in questa fase è il conduttore, che con una piroetta venuta male fa volare l’auricolare. “Ho fatto la fine della rock star, ma loro fanno volutamente il tuffo – ha detto Insegno per rimediare alla ‘figuraccia -. Io sono proprio andato, mi sono lasciato trasportare dalla musica. Non si può tagliare, vero? No Andiamo avanti, bene, magari a casa erano distratti”.