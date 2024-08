Pisa ricorda don Fiore Menguzzo | il programma della cerimonia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Comune di, Consiglio RegionaleToscana, Provincia die Associazione culturale Il Mosaicono l’80° anniversario dell’uccisione a Mulina di Stazzema per mano dei nazisti di done dei suoi familiari, sepolti nel Cimitero Suburbano dinella Cappella San Giovanni. La commemorazione si svolgerà giovedì 8 agosto alle ore 19 in via Beccaria, davanti alla ProcuraRepubblica, all’ingresso del civico 3, davanti alla lapide apposta presso il condominio dove abitarono done la sua famiglia. Dopo l’introduzione dell’assessore Riccardo Buscemi e i saluti istituzionali del vicesindaco Raffaele Latrofa e del presidenteprovincia Massimiliano Angori, laavrà come momento centrale la deposizionecorona e la prolusione dell’arcivescovo metropolita dimonsignor Giovanni Paolo Benotto.