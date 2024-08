Parlamento in ferie A settembre sicurezza Rai iter manovra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - Con il via libera definitivo al decreto Carceri anche la Camera, con un giorno di ritardo rispetto al Senato, chiude i battenti per leestive. Le sedute dell'Aula di Montecitorio riprenderanno il 10(con la discussione generale sul ddl), mentre le commissioni riprenderanno l'attività una settimana prima, il 2. Già fissata la riunione della conferenza dei capigruppo della Camera, mercoledì 11, per la definizione del calendario dei lavori del mese di. Il Senato riaprirà i battenti l'11, ma le commissioni avvieranno i lavori il 3. In tutto, i senatori si potranno godere 35 giorni di(anche se le sedute delle commissioni riprenderanno una settimana prima). Sono invece 33 i giorni di vacanza per i deputati, ma anche in questo caso i lavori delle commissioni ripartiranno con una settimana di anticipo.