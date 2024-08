Parigi 2024 volley De Gennaro verso la semifinale | Storia fatta ma non vogliamo fermarci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le azzurre delpreparano lacontro la Turchia alle Olimpiadi di. “Tutte noi siamo davvero molto felici per la partita di ieri – ha spiegato Monica Deall’indomani del quarto vinto contro la Serbia e alla vigilia della-. Finalmente ce l’abbiamoa superare questo quarto di finale, che purtroppo nelle altre Olimpiadi c’era sempre stato fatale. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di storico, però non cifermare e come abbiamo detto dall’inizio del torneo dobbiamo continuare a ragionare una partita alla volta. Insieme stiamo molto bene e penso che questo sia uno dei nostri punti di forza, per superare le difficoltà è fondamentale essere un gruppo solido e coeso. Tutte abbiamo un obiettivo comune da raggiungere“.