Pan – Milano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pan Via Leopoldo Cicognara, 19 – 20129Tel. 340/8551831 Sito Internet: www.pan.com Tipologia: bakery con cucina Prezzi: piatti 5/15€ Chiusura: Martedì OFFERTA Dietro a questa nuovo progetto gastronomico c’è Yoji Tokuyoshi, chef di Bentoteca, e Alice Yamada, che insieme hanno dato vita a Pan, una moderna bakery che propone principalmente lo shokupan, l’ottimo pane al latte giapponese, dalla tipica forma del pane in cassetta ma con un sapore e una consistenza decisamente più accattivanti. Questo pane, oltre a essere in vendita, è utilizzato anche in alcune preparazioni della cucina, come nell’ottimo toast con prosciutto, comte e senape, croccante ad ogni morso e con il gusto della salsa che dava una marcia in più al panino. Dal menù abbiamo scelto anche la vignarola, una buona interpretazione del tipico piatto romano con le verdure croccanti e saporite.