Olimpiadi da Felipe VI ad Alberto e Charlene | i reali che sono apparsi in tribuna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ledi Parigi del 2024un’occasione di svago per moltieuropei. I membri di varie famigliesirecati in Francia per seguire dal vivo parte delle gare atletiche. E non si parla solo di una forte presenza regale alla cerimonia di apertura del 26 luglio. Molti, infatti, eranoa Parigi in relazione alle, anche prima. Da reaidi Svezia, Danimarca, Olanda e Principato di Monaco: quasi tuttialledi Parigi. La regina Mary e re Frederik di Danimarca, ad esempio, erano insieme prima dell’inizio dei giochi, per l’inaugurazione ufficiale del padiglione danese sugli Champs-Élysées. La principessa Anna, sorella di re Carlo, invece, ha partecipato alla 142esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), compiendo il suo primo viaggio all’estero dall’incidente a cavallo.