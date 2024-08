Mercato Napoli brutte notizie per Manna | le ultime sull’affare Gaetano-Parma

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024), che succede? Lesul centrocampista del, si complicano le cose per Giovanniin queste ore. Ilin uscita si è rivelato più complicato del previsto per il. Detto degli addii di Jesper Lindstrom e Leo Ostigard, ci sono anche diversi giocatori che dovrebbero svestire la maglia azzurra nel corso di questa sessione estiva di calcio. I tempi, però, si stanno protraendo più del previsto e ad oggi sembra complicato fare delle previsioni concrete. Ilin uscita sarà decisivo per ilanche per quanto riguarda le entrate, visto che al momento il club azzurro ha bloccato due acquisti (Gilmour e Brescianini) ma non è ancora possibile formalizzare gli affare senza l’uscita di altri centrocampisti:, Cajuste e Folorunsho su tutti, almeno due di questi dovrebbero andare via.