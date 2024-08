Masters 1000 Montreal 2024 | Arnaldi ok Paul sbarra ancora la strada a Darderi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati mercoledì 7 agosto neldi. Matteosupera il primo turno del tabellone principale e raggiunge il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 16. Niente da fare invece per Luciano, sconfitto all’esordio. Partiamo dalle note positive, quindi dal successo di. L’attuale numero 46 del ranking mondiale prova a dare una sterzata alla sua stagione, dopo un’estate non positiva sulla terra battuta e con una sola vittoria, nel complesso, negli ultimi sette match disputati. Servono tre set per avere la meglio sull’americano Mackenzie McDonald. L’italiano passa in rimonta, con lo score di 4-6 6-4 6-4.