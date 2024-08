Lorenzo Del Piero nipote di Alex acquistato dalla Juve Stabia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildi Alessandro Del, è stato. Non si tratta però del club bianconero in cui suo zio ha fatto la storia, ma delle vespe di Castellammare. Il giovane parente del campione del mondo 2006, infatti, è statoe ha firmato un contratto annuale: “Sono molto felice di poter vestire la maglia della, tra le varie possibilità di trasferimento è sempre stata la mia preferita. E’ una società storica, molto ben gestita, con una tifoseria caldissima. Trovo un Mister ed uno staff tecnico che lavora molto bene con i giovani e la mia priorità è imparare il più possibile e crescere come uomo e calciatore. Essendo arrivato da poco, sto facendo un lavoro differenziato ma non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni di squadra che ho già avuto modo di conoscere, un gruppo molto unito e professionale”, ha detto il giocatore.