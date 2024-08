La Tana dei draghi arriva il secondo volume di Grailquest

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tornano le avventure di Pip e della sua spada Excalibur Junior in una nuova e lussuosa edizione rinnovata e curata in ogni dettaglio. Un must sia per gli appassionati di “Alla Corte di Re Artù” sia per i nuovi lettori che ancora non lo conoscono! Nel Regno di Avalon lo scorso agosto è stato un mese molto piovoso, questo significa che la stagione degli accoppiamenti deiè andata alla grande. Oltre alla pioggia, però, una serie di Brutti Segni (becchini morti nell’espletamento del loro dovere, querce dei Druidi colpite ripetutamente da fulmini, vitelli a due teste e cose così) lascia presagire che i guai in arrivo siano terribilmente peggiori. E infatti, un messaggero dell’Arcivescovo di Canterbury giunge ad annunciare al Re che ci sono stati numerosi avvistamenti di un Drago di Ottone, il peggiore dei, uscito niente meno che dal Regno dei Morti.