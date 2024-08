Italia-Ungheria oggi in tv pallanuoto maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’di Alessandro Campagna sfida l’nei quarti di finale olimpici. A, il torneodientra nel vivo, con il Settebello pronto a scendere in campo in occasione del primo scontro diretto. Gli azzurri hanno concluso la fase a gironi in seconda posizione nella Pool A, venendo sconfitti soltanto dalla Grecia. Gli ungheresi hanno invece chiuso la prima fase con una terza posizione nella Pool B, collezionando due sconfitte., però, è tutto da rifare, con le due formazioni a caccia del pass per la semifinale. Il via dell’incontro è in programma per le 20:35 di mercoledì 7 agosto.