In ospedale temperatura da Polo Nord

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È arrivato nel Pronto soccorso con il figlio di 11 anni in preda a un fortissimo mal di gola e nei locali dell’laera a dir poco ’polare’. "Siamo andati in Pronto soccorso a Bentivoglio, io e mio figlio, perché stava molto male con la gola e non riuscivamo a far passare il dolore, così siamo andati in. Fuori era un gran caldo, visto che siamo andati tre giorni fa, ma una volta dentro ai locali del Pronto soccorso ci ha accolti un’aria talmente gelida, dove si faceva fatica a stare. Sono andato in auto, dove tengo una giacca di emergenza e l’ho portata per metterla addosso a mio figlio che già non era proprio in forma". L’uomo, continua nel racconto, specificando di avere chiesto al personale sanitario la ragione di unacosì bassa: "Mi è stato detto da più persone che non era un problema di quel giorno, ma che andava avanti da tempo.