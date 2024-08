Il futuro del Franchi Dodicimila abbonati nello stadio-cantiere Lo sprint delle ditte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Andrea Giannattasio FIRENZE Sulla carta, basandosi solo sulla cifra resa nota ieri attorno all’ora di pranzo, si tratta del secondo numero più basso totalizzato dal dopo-fallimento, avvenuto nel 2002. In realtà, dietro ai 12mila abbonamenti staccati dai tifosi della Fiorentina per la stagione sportiva 2024/25 si nasconde molto di più e in particolare un risultato che, in base al numero di tessere che erano state messe in commercio tra molti punti interrogativi lo scorso 11 luglio, si avvicina di centimetri al 100% del totale varato dalla società per la fase di fidelizzazione, decisamente la più particolare e bizzarra della quasi centenaria storia del club viola.