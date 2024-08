Giorgia Meloni ha un nuovo nemico | il granchio blu Ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ma dove è finita la? Dal G7 con la famosa schiena in arcata da ginnasta olimpionica non se ne hanno notizie. L’iniziativa sulle riforme sembra bloccata dalla marea referendaria contraria, i polli di Renzo e non di Renzi Salvini e Tajani, si sono presi la scena del battibpolitico, la RAI non è la BBC ma sembra TeleNorba, ed ancora non si parla di conti e finanziarie, con un Giorgetto che archiviato il Ragioniere Generale dello Stato sarà in vacanza Southampton per il ritiro Premier League.Leggi anche: Carlo Verdone contro Gualtieri: “Voglio scappare, Roma mia come t’hanno ridotta”. L’attacco frontale Ci vorrebbe un colpo di genio, un’iniziativa eclatante, un coupe de teatre, bisognerebbe trovare undella Nazione per galvanizzare le truppe.