Fisco +312% di entrate dalla lotta all’evasione Albano | E ora tagliamo le tasse al ceto medio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “La crescita delletributarie del primo semestre 2024, pari al 4,11%, con ben 10,168 milioni in più rispetto al 2023, rappresenta un ulteriore grande successo del governo Meloni; alle polemiche su un esecutivo amico degli evasori, rispondiamo con un lavoro serio e con la chiarezza dei numeri”. A sottolinearlo è stata il sottosegretario all’Economia, Lucia, commentando i risultati del governo sul fronte dellefiscali, fra i quali una voce rilevante è costituita dall’incremento record del gettito derivato dalle attività di accertamento e controllo. E ora è il momento di tagliare leanche al, ha chiarito. Al via a settembre il piano per “il mattone di Stato” Intervistata dal Giornale,ha parlato anche delle materie più specifiche della sua delega al Demanio.