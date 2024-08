Editoria Ads | Il Fatto è ancora l’unico quotidiano in crescita A giugno aumentano del 222% le copie vendute tra edicola e digitale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Continua il crollo dell’, seppur con un’eccezione. L’ultima rilevazione effettuata da Ads (Accertamenti diffusione stampa) conferma infatti il trend favorevole dimostrato da Ilnei mesi precedenti: è l’unica testata a registrare un segno positivo nella tabella del “totale vendite individuali”, elaborata da Primaonline.it (vedi sotto). Il, in controtendenza rispetto ai dati impietosi del settore, ha registrato un +2,22% tradigitali e vendite cartacee, nel confronto annuale tra2024 e2023. Una, sottolineano i dati, trainata soprattutto dal. Se rispetto a maggio 2024 migliora la diffusione per una buona fetta dei quotidiani, il confronto con2023 fotografa le difficoltà evidenti del mercato dei giornali in Italia. Nella tabella, sono in rosso tutte le altre 19 testate con il maggior numero di