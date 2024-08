Dl carceri | Bonelli ’emendamento Costa apre a scudo penale chiesto da Salvini’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – ?Il dlnon serve a risolvere il sovraffollamento delle: da quando il decreto è stato approvato dal Cdm ci sono stati 15 suicidi. Serve, invece, ad aprire la strada alloper i politici, annunciato da Salvini in relazione al caso Toti. L’Odg di Enricoè un falso garantismo perché prevede di non dare esecuzione alla custodia cautelare per chi non ha commesso reati di allarme sociale o di compromissione della sicurezza pubblica o privata. Due pesi e due misure per salvare la politica dalle sue responsabilità: chi prende tangenti e riceve soldi illecitamente si salva, chi è accusato di vendere 10 grammi di fumo va in carcere. È la giustizia dei potenti contro i deboli?. Così in una nota il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo