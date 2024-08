Con l' ideologia non si mangia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ha fatto scalpore un'intervista pubblicata dal nostro giornale a una ristoratrice di Modena. Il senso: assumo stranieri perché lavorano più degli italiani. Per l'imprenditrice in questione, gli italiani hanno troppe pretese (turni comodi, fine settimana liberi) e meno entusiasmo. Apriti cielo! Sul web si sono scatenati gli indignati in servizio permanente effettivo. Insulti, minacce. Il consueto armamentario di chi rifiuta di riflettere su un problema (qualsiasi problema, gli indignati sono di tutti i colori e di tutti gli orientamenti politici). Insultare è comodo e costa poca fatica.