Caso Friday il processo Accoltellato in centro in due rinviati a giudizio | Delitto premeditato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Hanno deciso il giorno prima di uccidere la vittima. Quella domenica, quindi, secondo le accuse sono arrivati a Modena, con tanto di coltello e hanno portato a termine il piano ammazzando il connazionale in strada. E’ stata contestata la premeditazione ai due nigeriani, Adenomo Ogbeide, 30 anni e il 27enne Osaiande Kingsley, entrambi domiciliati a Reggio Emilia e accusati di avera morte il 30enne connazionaleEndurance. L’omicidio era avvenuto il 20 agosto dello scorso anno in pieno giorno e in pieno: in corso Vittorio Emanuele. Ieri mattina, quindi, il giudice ha rigettato la richiesta di rito abbreviato avanzata dalle difese degli imputati, rinviando entrambi a. Ilinizierà il prossimo 4 dicembre dinanzi alla Corte d’Assise.