Boxe oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 7 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Secondo giorno di semifinali e finali sul Court Philippe Chatrier, il tempo normalmente del tennis che, in questi giorni, passa il testimone alle vicende del pugilato dilettantistico per celebrare una nuova serie di campioni olimpici a. In particolare, quest’avremo due finali maschili. Una è quella dei 63,5 kg, in cui sarà peraltro impegnato un padrone di casa, Sofiane Oumiha, e l’altra è quella degli 80 kg. Due anche i blocchi di semifinali: i 57 kg femminili (dove dispiace, e molto, non avere Irma Testa) e i 92 kg maschili (che Diego Lenzi è arrivato vicino ad agganciare). I tornei olimpici disi svolgono in un arco di tempo che si protrae fino a sabato 10. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.