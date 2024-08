Avellino piange il dottore Landi Rotondi | Ci ha insegnato a non rinunciare mai agli ideali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLutto adper la scomparsa delRocco. Sentito e commosso il ricordo del deputato Gianfranco: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Rocco, uno dei medici più noti e stimati della provincia di, mio storico amico democristiano di Grottaminarda, così amico da avermi reso ultimamente una testimonianza che mi aveva commosso: si era iscritto ‘on line’ alla Democrazia Cristiana, quella attuale, da me guidata. Questa circostanza mi aveva commosso perché nella grande Dc, quella che dominava la scena dell’Irpinia, Rocco probabilmente non sempre aveva effettuato l’iscrizione, lui che pure era un democristiano di ferro”.