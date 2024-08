Atletica Stefano Sottile | La finale era l’obiettivo principale ora ce la giochiamo Tamberi? Sappiamo di che pasta è fatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non solo Gianmarcoè stato protagonista allo Stade de France, a St. Denis, durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Anchesi è ritagliato il suo spazio da protagonista nel salto in alto, guadagnandosi anch’egli laa cinque cerchi con la misura di 2.24, e poco importano i tre errori a 2.27. Queste le sue parole ai microfoni di Elisabetta Caporale (Rai): “La gara è stata non facilissima, ma più il pregara. Sono arrivato stanco, ho avuto la sveglia presto come per gli altri. Le gambe non giravano benissimo, ma Valerio diceva che le vedeva girar bene. Mi sono fidato. Mi sentivo un po’ rigido nella fase inferiore. In gara pensavo si passasse con 2.27, una volta arrivati a 2.24 eravamo in 14 e nell’altra pedana erano leggermente avanti. Ne rimaneva uno, già si sapeva che si sarebbe andati in. Son contento. I 2.