Alcune vecchie espressioni tuttora usate conservano ancora intatta la loro validità

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È di uso comune, per indicare come realizzare qualcosa di particolarmente difficile, concludere il preambolo con l’espressione: “E’ un impresa!” In effetti fare impresa è un attività di per sé più che impegnativa, per cui al momento è quasi grazie a una magia se si riesce a farla. Sono tanti i problemi che connotano quel tipo di operatività, mentre un tempo non si avvertiva nemmeno lontanamente l’eventualità che sarebbe potuto accadere di dover gestirle insieme a altri pesanti triboli. Attualmente è fuor di dubbio che, nelle zone dove la guerra continua a dilagare, fare il lavoro di tutti i giorni è una impresa vera e propria a causa dei pericoli che continuano a venir fuori. Di conseguenza ne risentono anche le linee di produzione, e a questo punto fuoriesce spontanea la considerazione che segue.