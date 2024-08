A Senigallia prove tecniche di serie D Oggi la Recanatese di nuovo in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

test alle 18 di Senigallia per la Maceratese che, a conclusione del proficuo ritiro di Sefro, si trasferirà a Senigallia per affrontare la Vigor in un match ad ingresso libero contro una compagine di pari categoria. Dopo l'allenamento congiunto con la Sangiustese si alza il livello per un galoppo ormai quasi tradizionale e che consolida gli ottimi rapporti tra i club. È il caso di ribadire che si tratta solo di tappe di avvicinamento in previsione dell'avvio della stagione ufficiale: avere le gambe ancora un po' imballate è inevitabile come pure non si può pretendere che l'amalgama sia al top. Tuttavia si potrebbero già scorgere delle "linee di tendenza" e lo staff avrà ulteriore materiale su cui lavorare.