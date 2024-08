A Firenze 90 milioni per lavori nelle scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 - Il Comune diinveste 90di euro per idi qualificazionecomunali. L'impegno economico che, riporta una nota di Palazzo Vecchio, "è il doppio rispetto all'anno scorso", è stato possibile anche grazie ai fondi del Pnrr. Tra leinteressati l'elementare Salviati, dove è in corso un intervento da circa un milione di euro, finanziato dal Pnrr: stamani c'è stato un sopralluogo alla scuola, alla presenza della sindaca Sara Funaro e dell'assessora all'Istruzione Benedetta Albanese. L'intervento in corso prevede la demolizione dell'attuale refettorio prefabbricato e la realizzazione della nuova mensa.