Urla di dolore e lacrime dopo aver messo il collirio al miele Il pericoloso trend che anche TikTok ha segnalato | Può causare lesioni

(Di martedì 6 agosto 2024)e bruciore agli occhi. Il tris dei sintomi appena riportati sono le più comuni conseguenzel’applicazione di alcune gocce dial. Il prodotto proviene dall’Honduras e si chiama Jimerito. La miscela è acquistabile a prezzi contenuti su famosi siti di venditase, ad oggi, l’uso viene fortemente sconsigliato dagli esperti. Ma facciamo chiarezza. Come per molti altri pericolosi, sono stati gli utenti dia lanciare la ‘tentazione Jimerito’. Video sul prodotto, conseguenti likes, interazioni, condivisione del contenuto e commenti (negativi, per fortuna). I social sonoquesto: un effetto boomerang che – se cominciato – diventa complesso da arginare. E nelle migliaia di post che vengono caricati in rete, ce ne sono molti (anzi troppi) che promuovono soluzioni che possiedono dubbie capacità benevole. Questo è il caso del Jimerito.