Un libro di corsa | Un po’ di cioccolato Bertie?

(Di martedì 6 agosto 2024) Undi– Un po’ di? Tornano i protagonisti del 44 Scotland Street. Il piccoloè ancora alle prese con la madre Irene che gli organizza la vita, gli dice chi deve frequentare e cosa mangiare, ma lui vorrebbe semplicemente essere “libero”. Angus, Domenica e Antonia, gli altri inquilini del 44 Scotland Street, decidono di fare un viaggio in Italia con loro ovviamente ci sarà anche il cane Cyrus. Non mi sono dimenticata di Matthew ed Elspeth e carramba che sorpresa diventeranno genitori! Vi domanderete: ma perché dovrei leggere questo? Vi rispondo subito. McCall Smith ha una scrittura rilassante. Mi ha fatto entrare nei panni dei personaggi e nel cuore delle storie come pochi sono riusciti a fare.